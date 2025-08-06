ЗМІ: у ЄС пильно стежать за нетиповими рейсами з Білорусі до Лівії

У Єврокомісії спостерігають за нетиповими рейсами з Білорусі до Лівії, які потенційно можуть бути провісником нової хвилі нелегальної міграції до Європи.

Про це з посиланням на джерело у ЄС повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Неназваний посадовець ЄС розповів, що Єврокомісія зацікавилась низкою нетипових рейсів з Мінська до лівійського міста Бенгазі на узбережжі Середземного моря, виконаних білоруською "Белавіа".

Перельоти викликали підозри про координацію Мінська і Москви з командувачем Халіфою Хафтаром, який контролює цей регіон і підтримує тісні контакти з Кремлем.

"Частота і характер цих рейсів викликають питання про можливе сприяння нелегальній міграції", – зазначив співрозмовник.

У Єврокомісії припустили, що Росія може спробувати створити масштабну міграційну кризу для середземноморських країн Європи з метою відволікання ресурсів та дестабілізації – так, як Лукашенко зробив це для західних сусідів Білорусі з літа 2021 року, а Росія – для Фінляндії наприкінці 2023 року.

Середземноморський маршрут від північного узбережжя Африки роками залишається одним з основних шляхів, якими шукачі кращого життя у Європі намагаються потрапити на територію ЄС. За перше півріччя 2025 року до Італії з Лівії прибули понад 27 тисяч мігрантів, а ще 7 тисяч людей висадилися на грецькому Криті – утричі більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, також цього тижня набула чинності угода Британії і Франції щодо повернення мігрантів, яким вдалось перетнути Ла-Манш.