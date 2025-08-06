СМИ: в ЕС пристально следят за нетипичными рейсами из Беларуси в Ливию

В Еврокомиссии наблюдают за нетипичными рейсами из Беларуси в Ливию, которые потенциально могут быть предвестником новой волны нелегальной миграции в Европу.

Об этом со ссылкой на источник в ЕС сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Неназванный чиновник ЕС рассказал, что Еврокомиссия заинтересовалась рядом нетипичных рейсов из Минска в ливийский город Бенгази на побережье Средиземного моря, выполненных белорусской "Белавиа".

Перелеты вызвали подозрения о координации Минска и Москвы с командующим Халифой Хафтаром, который контролирует этот регион и поддерживает тесные контакты с Кремлем.

"Частота и характер этих рейсов вызывают вопросы о возможном содействии нелегальной миграции", – отметил собеседник.

В Еврокомиссии предположили, что Россия может попытаться создать масштабный миграционный кризис для средиземноморских стран Европы с целью отвлечения ресурсов и дестабилизации – так, как Лукашенко сделал это для западных соседей Беларуси с лета 2021 года, а Россия – для Финляндии в конце 2023 года.

Средиземноморский маршрут от северного побережья Африки годами остается одним из основных путей, которыми искатели лучшей жизни в Европе пытаются попасть на территорию ЕС. За первое полугодие 2025 года в Италию из Ливии прибыли более 27 тысяч мигрантов, а еще 7 тысяч человек высадились на греческом Крите – втрое больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Напомним, также на этой неделе вступило в силу соглашение Британии и Франции по возвращению мигрантов, которым удалось пересечь Ла-Манш.