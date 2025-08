В Грузии медийщицу приговорили к двум годам тюрьмы за пощечину полицейскому на протесте

Грузинскую журналистку Мзию Агломабели, основательницу изданий Netgazeti i Batumelebi, приговорили к двум годам тюрьмы за пощечину полицейскому во время акции протеста.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Агломабели сначала судили по статье о "нападении на полицейского или другого представителя власти", затем обвинения переквалифицировали на "сопротивление, угрозы или применение силы в отношении лица, привлеченного к охране порядка, или другого представителя власти".

По первому обвинению ей грозило 4-7 лет лишения свободы; новая статья предусматривает санкции в виде штрафа, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на срок 2-5 лет.

Судья Батумского городского суда Нино Сахелашвили назначила реальный срок лишения свободы на два года.

🟥 Judge Nino Sakhelashvili has sentenced journalist Mzia Amaglobeli to 2 years in prison, ignoring widespread calls from local and international human rights and press freedom organizations to release her and end what they describe as politically… pic.twitter.com/oUGGrPebVo