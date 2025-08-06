Партія популістського Бабіша продовжує лідирувати перед осінніми виборами у Чехії

Популістська партія ANO експрем’єра Чехії Андрея Бабіша продовжує лідирувати у рейтингах перед парламентськими виборами, що пройдуть восени 2025 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляють Ceske Noviny.

Згідно з електоральною моделлю Ipsos, у разі проведення виборів на рубежі липня і серпня перемогу здобув би рух ANO з 34,9% голосів виборців. Нині керівна коаліція Spolu, тобто ODS, TOP 09 і KDU-ČSL, отримала б 21,9%.

До Палати депутатів також увійшли б популістська SPD ("Свобода і пряма демократія") і Рух мерів, а також "Пірати" і рух Stačilo!. Порівняно з попереднім червневим опитуванням, найбільше покращився рейтинг "Піратів" – приблизно на два відсоткові пункти.

У той час як результати ANO і Spolu змінилися на десяті частки відсотка з кінця червня, SPD повернулася б на третє місце з 11,4% голосів, що є її найкращим результатом у порівнянні з попередніми моделями агентства цього року.

Опитування проводилося з 28 липня по 2 серпня, в ньому взяла участь 1 021 особа віком від 18 років, що є репрезентативною вибіркою чеського населення, повідомляє Ipsos.

Андрей Бабіш раніше заявив, що в разі перемоги його партії ANO на осінніх виборах уряд скасує ініціативу щодо боєприпасів, яка допомагає постачати Україні артилерійські снаряди.

Чеська снарядна ініціатива для України допомогла доставити 1,5 мільйона боєприпасів минулого року, і поставки продовжуються цього року.

Також Бабіш висловився проти підтримки біженців з України.

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