Популистская партия ANO экс-премьера Чехии Андрея Бабиша продолжает лидировать в рейтингах перед парламентскими выборами, которые пройдут осенью 2025 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ceske Noviny.

Согласно электоральной модели Ipsos, в случае проведения выборов на рубеже июля и августа победу одержало бы движение ANO с 34,9% голосов избирателей. Сейчас правящая коалиция Spolu, то есть ODS, TOP 09 и KDU-ČSL, получила бы 21,9%.

В Палату депутатов также вошли бы популистская SPD ("Свобода и прямая демократия") и Движение мэров, а также "Пираты" и движение Stačilo! По сравнению с предыдущим июньским опросом, больше всего улучшился рейтинг "Пиратов" – примерно на два процентных пункта.

В то время как результаты ANO и Spolu изменились на десятые доли процента с конца июня, SPD вернулась бы на третье место с 11,4% голосов, что является ее лучшим результатом по сравнению с предыдущими моделями агентства в этом году.

Опрос проводился с 28 июля по 2 августа, в нем приняли участие 1 021 человек в возрасте от 18 лет, что является репрезентативной выборкой чешского населения, сообщает Ipsos.

Андрей Бабиш ранее заявил, что в случае победы его партии ANO на осенних выборах правительство отменит инициативу по боеприпасам, которая помогает поставлять Украине артиллерийские снаряды.

Чешская снарядная инициатива для Украины помогла доставить 1,5 миллиона боеприпасов в прошлом году, и поставки продолжаются в этом году.

Также Бабиш высказался против поддержки беженцев из Украины.

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