На грецькому Родосі затримали майже пів сотні нелегальних мігрантів

Влада південно-східного грецького острова Родос в Егейському морі затримала 47 нелегальних мігрантів після того, як вітрильник був помічений, коли висаджував людей біля прибережного району Лардоса.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Патруль берегової охорони виявив судно рано вранці і розпочав операцію в координації з місцевою поліцією. Офіцери виявили і затримали мігрантів у прилеглій місцевості – п'ятьох чоловіків, 16 жінок і 26 неповнолітніх, – яких потім передали адміністрації порту Родосу.

Окрема операція була розпочата для затримання двох підозрюваних у незаконному переправленні мігрантів, які втекли з місця події на допоміжному катері.

Пізніше влада повідомила, що за підозрою в торгівлі людьми був заарештований 40-річний чоловік.

Наразі не було жодної інформації про національність мігрантів або про те, чи були на борту додаткові пасажири.

Грецький парламент на початку липня схвалив пропозицію уряду про тримісячне призупинення розгляду заяв про надання притулку мігрантам, які прибувають з Лівії.

Перед цим грецька влада постійно перехоплювала човни з шукачами притулку на південь від острова Крит, де вже немає місця для їхнього розміщення.