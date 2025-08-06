На греческом Родосе задержали почти полсотни нелегальных мигрантов

Власти юго-восточного греческого острова Родос в Эгейском море задержали 47 нелегальных мигрантов после того, как парусник был замечен, когда высаживал людей у прибрежного района Лардоса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Патруль береговой охраны обнаружил судно рано утром и начал операцию в координации с местной полицией. Офицеры обнаружили и задержали мигрантов в прилегающей местности – пятерых мужчин, 16 женщин и 26 несовершеннолетних, – которых затем передали администрации порта Родоса.

Отдельная операция была начата для задержания двух подозреваемых в незаконной переправке мигрантов, которые скрылись с места происшествия на вспомогательном катере.

Позже власти сообщили, что по подозрению в торговле людьми был арестован 40-летний мужчина.

На данный момент нет никакой информации о национальности мигрантов или о том, были ли на борту дополнительные пассажиры.

Греческий парламент в начале июля одобрил предложение правительства о трехмесячной приостановке рассмотрения заявлений о предоставлении убежища мигрантам, прибывающим из Ливии.

До этого греческие власти постоянно перехватывали лодки с искателями убежища к югу от острова Крит, где уже нет места для их размещения.