Словенія заборонить імпорт з окупованих Ізраїлем палестинських територій

Уряд Словенії у середу ухвалив рішення підготувати заборону імпорту товарів, вироблених на окупованих Ізраїлем палестинських територіях.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні словенського уряду.

Міністри Словенії, як зазначається, підтримали запровадження "заходів в економічній сфері у зв'язку із ситуацією на окупованих палестинських територіях".

Вони доручили Міністерствам економіки та закордонних справ підготувати захід "у вигляді заборони імпорту товарів, що походять з незаконних поселень на окупованих палестинських територіях".

Також вони мають розглянути питання про заборону експорту товарів зі Словенії, призначених для "незаконних поселень на окупованих палестинських територіях".

Уряд Словенії окремим рішенням виділив матеріальну допомогу у вигляді продуктів харчування та ковдр на суму майже 850 тисяч євро палестинцям, які постраждали від війни між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС у секторі Гази.

Словенія визнала Палестинську державу в червні 2024 року – слідом за Іспанією, Ірландією та Норвегією.

У липні вона першою в Європейському Союзі оголосила двох ультраправих ізраїльських міністрів персонами нон грата і наклала ембарго на експорт, імпорт та транзит зброї до Ізраїлю.