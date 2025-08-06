Словения запретит импорт с оккупированных Израилем палестинских территорий

Правительство Словении в среду приняло решение подготовить запрет на импорт товаров, произведенных на оккупированных Израилем палестинских территориях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении словенского правительства.

Министры Словении, как отмечается, поддержали введение "мер в экономической сфере в связи с ситуацией на оккупированных палестинских территориях".

Они поручили министерствам экономики и иностранных дел подготовить меру "в виде запрета импорта товаров, происходящих из незаконных поселений на оккупированных палестинских территориях".

Также они должны рассмотреть вопрос о запрете экспорта товаров из Словении, предназначенных для "незаконных поселений на оккупированных палестинских территориях".

Правительство Словении отдельным решением выделило материальную помощь в виде продуктов питания и одеял на сумму почти 850 тысяч евро палестинцам, пострадавшим от войны между Израилем и боевиками ХАМАС в секторе Газа.

Словения признала Палестинское государство в июне 2024 года – вслед за Испанией, Ирландией и Норвегией.

В июле она первой в Европейском Союзе объявила двух ультраправых израильских министров персонами нон грата и ввела эмбарго на экспорт, импорт и транзит оружия в Израиль.