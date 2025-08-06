Білий дім анонсував санкції проти РФ після зустрічі Віткоффа й Путіна

Адміністрація Дональда Трампа планує у пʼятницю, 8 серпня, оголосити про вторинні санкції проти Росії.

Про це журналістам повідомив неназваний представник Білого дому, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами американського посадовця, зустріч спецпосланника США Стіва Віткоффа з главою Кремля Владіміром Путіним у Москві в середу "пройшла добре".

"Росіяни зацікавлені в продовженні діалогу зі США. Вторинні санкції, як і раніше, планується запровадити у п'ятницю", – додав він.

8 серпня, як відомо, минає останній, десятиденний дедлайн, який американський президент давав Росії для погодження на припинення вогню і завершення війни проти України.

Нагадаємо, в Кремлі заявили, що під час розмови Владіміра Путіна зі Стівеном Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.

Впродовж останніх тижнів Дональд Трамп посилив критику проти Росії. Зокрема, він заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на Путіна і змусити його припинити війну в Україні.

У середу США також оголосили про додатковий тариф у 25% щодо Індії через купівлю нею російської нафти.