Белый дом анонсировал санкции против РФ после встречи Виткоффа и Путина

Администрация Дональда Трампа планирует в пятницу, 8 августа, объявить о вторичных санкциях против России.

Об этом журналистам сообщил неназванный представитель Белого дома, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам американского чиновника, встреча спецпосланника США Стива Виткоффа с главой Кремля Владимиром Путиным в Москве в среду "прошла хорошо".

"Россияне заинтересованы в продолжении диалога с США. Вторичные санкции, как и ранее, планируется ввести в пятницу", – добавил он.

8 августа, как известно, истекает последний, десятидневный дедлайн, который американский президент давал России для согласия на прекращение огня и завершение войны против Украины.

Напомним, в Кремле заявили, что во время разговора Владимира Путина со Стивеном Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" по российско-украинской войне.

В течение последних недель Дональд Трамп усилил критику в адрес России. В частности, он заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на Путина и заставить его прекратить войну в Украине.

В среду США также объявили о дополнительном тарифе в 25% в отношении Индии из-за покупки ею российской нефти.