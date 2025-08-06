Німеччина висловила підтримку Литві через інциденти з російськими дронами

Німеччина перебуває в постійному контакті з Литвою у звʼязку з двома випадками падіння російських дронів на її території та сприймає ці інциденти "дуже серйозно".

Про це в середу заявив речник Міністерства оборони Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами представника німецького Міноборони, уряд ФРН "із занепокоєнням" відреагував на виявлення в Литві російського безпілотника, начиненого вибухівкою.

Відомство ставиться до цього інциденту "дуже серйозно", і Німеччина, яка зараз формує в Литві бригаду постійної дислокації, перебуває в постійному контакті з литовською стороною щодо інциденту, додав він.

Речник оборонного відомства Німеччини також висловив упевненість, що прохання Литви до НАТО посилити підтримку в галузі протиповітряної оборони обговорять "у найближчі дні".

Крім того, німецька сторона вживе заходів, аби військові Бундесверу в Литві "мали відповідні можливості для відбиття повітряних загроз", додав представник.

Нагадаємо, 1 серпня після кількох днів пошуків майже у центрі Литви виявили російський дрон, який залетів з Білорусі. Генеральна прокуратура пізніше заявила, що у тому безпілотнику містився вибуховий заряд.

Міністри оборони та закордонних справ Литви спільно звернулись до Рютте з проханням невідкладно посилити протиповітряну оборону країни.

Перед цим схожий інцидент стався 10 липня, коли до Литви через Білорусь залетів дрон "Гербера".