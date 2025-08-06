Глава МЗС Литви поспілкувався із Рютте щодо БпЛА, які залітають в країну

Очільник литовського Міністерства закордонних справ Кястутіс Будріс обговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте інциденти з безпілотними літальними апаратами, які порушували повітряний простір Литви.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Під час телефонної розмови глава МЗС Литви наголосив, що збільшення кількості випадків порушення кордонів НАТО російськими безпілотними літальними апаратами є небезпечною тенденцією.

На його думку, для посилення протидронових і протиповітряних сил на східному фланзі Альянсу необхідні термінові і рішучі дії НАТО.

"Наслідки війни Росії проти України виходять за межі кордонів НАТО. Російські безпілотники, які відхилилися від курсу на Україну і вторглися на територію НАТО, становлять загрозу для цивільного населення і критичної інфраструктури", – заявив литовський міністр.

Він заявив, що це не є питання безпеки лише для Литви чи інших союзників на передовій, а є "спільним викликом безпеці всього Альянсу".

"Необхідно негайно посилити можливості виявлення та нейтралізації безпілотних літальних апаратів і протиповітряної оборони на східному фланзі НАТО", – заявив міністр.

Під час розмови Будріс наголосив, що вороги уважно стежать за реакцією НАТО на подібні інциденти, тому відповідь має бути чіткою і однозначною, яка демонструє, що НАТО захищатиме кожен сантиметр своєї території, як на землі, так і в повітрі.

Доповнено о 15:25. Речниця Альянсу Еллісон Гарт, коментуючи цю розмову, сказала, що НАТО "дуже серйозно ставиться до цих інцидентів".

"Ми залишаємося пильними та готовими захищати кожен сантиметр території НАТО", – додала вона.

Нагадаємо, 1 серпня після кількох днів пошуків майже у центрі Литви виявили російський дрон, який залетів з Білорусі. Генеральна прокуратура пізніше заявила, що у тому безпілотнику містився вибуховий заряд.

Міністри оборони та закордонних справ Литви спільно звернулись до Рютте з проханням невідкладно посилити протиповітряну оборону країни.

Перед цим схожий інцидент стався 10 липня, коли до Литви через Білорусь залетів дрон "Гербера".