Германия выразила поддержку Литве из-за инцидентов с российскими дронами

Германия находится в постоянном контакте с Литвой в связи с двумя случаями падения российских дронов на ее территории и воспринимает эти инциденты "очень серьезно".

Об этом в среду заявил представитель Министерства обороны Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам представителя немецкого Минобороны, правительство ФРГ "с беспокойством" отреагировало на обнаружение в Литве российского беспилотника, начиненного взрывчаткой.

Ведомство относится к этому инциденту "очень серьезно", и Германия, которая сейчас формирует в Литве бригаду постоянной дислокации, находится в постоянном контакте с литовской стороной по поводу инцидента, добавил он.

Представитель оборонного ведомства Германии также выразил уверенность, что просьба Литвы к НАТО усилить поддержку в области противовоздушной обороны будет обсуждена "в ближайшие дни".

Кроме того, немецкая сторона примет меры, чтобы военные Бундесвера в Литве "имели соответствующие возможности для отражения воздушных угроз", добавил представитель.

Напомним, 1 августа после нескольких дней поисков почти в центре Литвы обнаружили российский дрон, который залетел из Беларуси. Генеральная прокуратура позже заявила, что в том беспилотнике содержался взрывной заряд.

Министры обороны и иностранных дел Литвы совместно обратились к Рютте с просьбой незамедлительно усилить противовоздушную оборону страны.

До этого подобный инцидент произошел 10 июля, когда в Литву через Беларусь залетел дрон "Гербера".