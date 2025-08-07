Рекордный пожар на юге Франции уничтожил 16 тысяч гектаров и распространяется дальше
Новости — Четверг, 7 августа 2025, 09:11 —
Масштабный пожар на юге Франции повредил уже более 16 тысяч гектаров территории и пока остается неконтролируемым; по словам чиновников, он уже стал рекордным за многие десятилетия.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Пожар в южном департаменте Од, который продолжается со вторника, в настоящее время повредил более 16 тысяч гектаров и стал самым масштабным стихийным бедствием для страны за лето 2025 года. Премьер Франсуа Байру назвал его "катастрофой невиданного масштаба".
Министр внутренних дел Брюно Ретайо, который лично поехал на место, заявил, что это самый большой по площади пожар с 1949 года. По его словам, огонь уже уничтожил "эквивалент того, что сгорело в 2019, 2020, 2021 годах, и вдвое больше, чем в 2023 году".
Помимо леса и лугов, огонь полностью уничтожил или повредил 25 домов и 35 автомобилей.
В результате пожара погибла 65-летняя женщина, которая отказалась эвакуироваться вовремя, и пострадали 13 человек, из них 11 – пожарные. О трех людях сообщили как о тех, чье местонахождение неизвестно.
Пожар до сих пор неконтролируемый и продолжает распространяться, но меньшими темпами, чем до сих пор. Пожарные ставят целью сдержать распространение пожара на новые территории и не пустить огонь в направлении домов.
На утро ветер, мешающий работе, стих, но со второй половины дня может возобновиться.
Для эвакуированных местных жителей развернули 17 центров помощи.
Недавно во Франции задержали 17-летнего парня, которого застали за поджогом в хвойном лесу возле города Монпелье – это могло перерасти в очередной лесной пожар.