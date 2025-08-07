Рекордный пожар на юге Франции уничтожил 16 тысяч гектаров и распространяется дальше

Масштабный пожар на юге Франции повредил уже более 16 тысяч гектаров территории и пока остается неконтролируемым; по словам чиновников, он уже стал рекордным за многие десятилетия.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Пожар в южном департаменте Од, который продолжается со вторника, в настоящее время повредил более 16 тысяч гектаров и стал самым масштабным стихийным бедствием для страны за лето 2025 года. Премьер Франсуа Байру назвал его "катастрофой невиданного масштаба".

Maxppp – PHOTOPQR/L'INDEPENDANT

Министр внутренних дел Брюно Ретайо, который лично поехал на место, заявил, что это самый большой по площади пожар с 1949 года. По его словам, огонь уже уничтожил "эквивалент того, что сгорело в 2019, 2020, 2021 годах, и вдвое больше, чем в 2023 году".

Помимо леса и лугов, огонь полностью уничтожил или повредил 25 домов и 35 автомобилей.

В результате пожара погибла 65-летняя женщина, которая отказалась эвакуироваться вовремя, и пострадали 13 человек, из них 11 – пожарные. О трех людях сообщили как о тех, чье местонахождение неизвестно.

Пожар до сих пор неконтролируемый и продолжает распространяться, но меньшими темпами, чем до сих пор. Пожарные ставят целью сдержать распространение пожара на новые территории и не пустить огонь в направлении домов.

На утро ветер, мешающий работе, стих, но со второй половины дня может возобновиться.

Для эвакуированных местных жителей развернули 17 центров помощи.

Недавно во Франции задержали 17-летнего парня, которого застали за поджогом в хвойном лесу возле города Монпелье – это могло перерасти в очередной лесной пожар.