Кандидат на должность премьера Литвы посещала Россию после оккупации Крыма

Министр социальной защиты и труда Литвы Инга Ругинене, которую выдвинули на должность премьер-министра, посещала Россию после кремлевской оккупации Крыма.

Об этом сообщает Delfi, информирует "Европейская правда".

О посещении министром России рассказал ее советник Игнас Альгирдас Добровольскас.

При этом он отметил, что Ругинене имеет украинские корни.

"Министр была в Москве в 2015 и 2018 годах, где посещала дальних родственников по линии бабушки. Сама бабушка родом из Краматорска, Украина", – отметил советник.

При этом, по его словам, родственники Ругинене разъехались в советские времена, часть из них осталась в Украине, а другая часть переехала в Россию.

"Министр также понимает украинский язык, но говорит не очень хорошо. Министр поддерживает Украину и будет делать это до победы Киева", – добавил Добровольскас.

Напомним, 6 августа президиум правящей Социал-демократической партии Литвы избрал Ингу Ругинене кандидатом на должность главы правительства.

Предыдущий лидер СДПЛ Гинтаутас Палуцкас решил уйти в отставку с поста премьера Литвы после того, как правоохранительные органы начали два досудебных расследования, связанные с его подозрительными деловыми связями.

Между тем жители Литвы считают кандидатуру бывшего премьер-министра Ингриды Шимоните наиболее приемлемой на должность нового главы правительства.

