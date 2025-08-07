Зеленський запланував низку розмов з європейськими лідерами для "просування до миру"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про плани провести розмови з низкою європейських лідерів "для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин".

Про це Зеленський написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, за словами українського президента, в його графіку є розмова з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

"Будемо на зв’язку з колегами з Франції та Італії. Відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки – доручив провести сьогодні цей спеціальний формат", – розповів він.

Зеленський також додав, що після розмови з президентом США Дональдом Трампом він говорив окремо ще з генсеком НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом.

"Важливо обговорити ключові деталі. Пріоритети абсолютно чіткі. Перше – припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге – це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. Ми в Україні не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів", – підкреслив він.

Зеленський також наголосив на необхідності визначитись "із часом для такого формату, з колом питань", а також на забезпеченні довгострокових гарантій безпеки для України, що можливо разом зі Сполученими Штатами та з Європою.

"Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Світ має важелі тиску на агресора, світ має можливість перевіряти виконання обіцянок", – резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 6 серпня відбулась зустріч спецпосланника президента США Стіва Віткоффа та господаря Кремля Владіміра Путіна.

У Кремлі заявили, що під час розмови відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.

А Дональд Трамп назвав зустріч "дуже продуктивною" і без деталей повідомив, що "було досягнуто значного прогресу".