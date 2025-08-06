Зеленський підтвердив розмову з Трампом

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в середу провів телефонну розмову з Дональдом Трампом, яку раніше анонсували ЗМІ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав на Х.

Глава держави зазначив, що його розмова з президентом США відбулася після візиту посланника Трампа Стіва Віткоффа до Москви.

"Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві", – додав він.

Розмову Зеленського і Трампа в середу раніше анонсували ЗМІ. Вона відбулась після зустрічі посланника президента США Стіва Віткоффа та господаря Кремля Владіміра Путіна.

У Кремлі заявили, що під час розмови відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.

А сам Трамп назвав зустріч "дуже продуктивною" і без деталей повідомив, що "було досягнуто значного прогресу".