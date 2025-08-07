Зеленский запланировал ряд бесед с европейскими лидерами для "продвижения к миру"
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах провести разговоры с рядом европейских лидеров "для реального продвижения на пути к миру и обеспечения независимости Украины при любых обстоятельствах".
Об этом Зеленский написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".
В частности, по словам украинского президента, в его графике есть разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
"Будем на связи с коллегами из Франции и Италии. Состоится также коммуникация на уровне советников по вопросам национальной безопасности – поручил провести сегодня этот специальный формат", – рассказал он.
Зеленский также добавил, что после разговора с президентом США Дональдом Трампом он говорил отдельно еще с генсеком НАТО Марком Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом.
"Важно обсудить ключевые детали. Приоритеты абсолютно четкие. Первое – прекращение убийств, и именно Россия должна пойти на прекращение огня. Второе – это формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно длительный мир. Мы в Украине не раз говорили, что поиск реальных решений может стать действительно результативным именно на уровне лидеров", – подчеркнул он.
Зеленский также отметил необходимость определиться "со временем для такого формата, с кругом вопросов", а также на обеспечении долгосрочных гарантий безопасности для Украины, что возможно вместе с Соединенными Штатами и с Европой.
"Украина никогда не хотела войны и будет работать ради мира максимально продуктивно. Главное, чтобы Россия, которая начала эту войну, действительно делала шаги для прекращения агрессии. У мира есть рычаги давления на агрессора, мир имеет возможность проверять выполнение обещаний", – резюмировал Зеленский.
Напомним, 6 августа состоялась встреча посланника президента США Стива Уиткоффа и хозяина Кремля Владимира Путина.
В Кремле заявили, что во время разговора состоялся обмен "определенными сигналами" по российско-украинской войне.
А Дональд Трамп назвал встречу "очень продуктивной" и без деталей сообщил, что "был достигнут значительный прогресс".