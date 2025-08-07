В Кремле говорят, что договорились с США о встрече Трампа и Путина в ближайшие дни

В Кремле заявили, что Россия и США договорились о встрече российского правителя Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в ближайшие дни.

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, которого цитирует "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

Как рассказал Ушаков, сейчас российская сторона вместе с США приступает к "конкретной проработке параметров этой встречи и места ее проведения".

"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи... Владимира Путина и Дональда Трампа", – сказал он.

Сам Трамп заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время.

По данным СМИ, Трамп во время разговора с европейскими лидерами в среду сообщил о намерениях встретиться с Путиным "уже на следующей неделе", а после этого – организовать трехстороннюю встречу вместе с Владимиром Зеленским.

В то же время телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что идею встречи с Трампом предложил Путин спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу.