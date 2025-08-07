Румыния и Украина договорились усилить сотрудничество между экономиками стран

Глава Министерства иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою и премьер-министр Юлия Свириденко договорились об усилении сотрудничества между странами.

Об этом Цою сообщила в соцсети Х, пишет "Европейская правда".

В четверг, 7 августа, во время визита в Киев, Цою встретилась со Свириденко.

Основное внимание во время встречи было уделено экономическому сотрудничеству и повестке дня Европейского Союза в отношении Украины, включая программу реформ.

Цою объяснила "фундаментальное значение устойчивых и надежных реформ, в частности по защите прав граждан, принадлежащих к национальным меньшинствам".

"Договорились об усилении сотрудничества между нашими экономиками и обществами, включая участие Румынии в восстановлении Украины", – отметила она.

Свириденко, в свою очередь, пригласила Румынию и румынские компании к участию в восстановлении Украины.

Также они договорились о созыве совместного заседания правительств как можно скорее и об усилении трехстороннего сотрудничества между Румынией, румынской диаспорой в Украине и Украиной.

В конце июля президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна будет поддерживать Украину, в частности в военной сфере, но вопрос о передаче системы Patriot пока не обсуждался.

В том же месяце СМИ писали, что Министерство обороны Румынии начинает переговоры с Украиной о совместном производстве БпЛА, которые могли бы также экспортироваться в другие страны Европы.