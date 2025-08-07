Південь Греції сколихнув землетрус

Землетрус магнітудою 4,7 стався у четвер у регіоні Мессенія, що на Пелопоннесі, на півдні Греції.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на дані Афінського геодинамічного інституту, передає "Європейська правда".

Підземні поштовхи були зафіксовані незабаром після 13:00 в 11 кілометрах на північний захід від міста Мессенія, на глибині 23 кілометри.

Відразу не повідомлялося про постраждалих або руйнування.

Місцеві повідомлення вказують на те, що землетрус відчувався в прилеглих районах.

Менший афтершок силою 2,5 бала був зафіксований через кілька хвилин.

14 липня неподалік південно-східного узбережжя Іберійського півострова стався землетрус магнітудою 5,4, що був відчутний на суходолі і налякав мешканців кількох іспанських провінцій.

30 червня поблизу італійського Неаполя стався землетрус магнітудою 4,6, його називають найсильнішим для місцевості за останні 40 років.

Серія землетрусів у Греції спричинила пошкодження стародавніх монастирів на горі Афон.