Землетрус пошкодив багатовікові монастирі на грецькій горі Афон

Багатовікові монастирі були пошкоджені в результаті серії землетрусів у відокремленій чернечій громаді на півночі Греції.

Про це повідомила грецька влада в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Землетрус магнітудою 5,3 стався на Афоні 7 червня, за ним послідувала серія підземних і наземних поштовхів, що тривали до 13 червня.

Підземні поштовхи спричинили "серйозні тріщини" в куполі монастиря Ксенофонт, який був побудований в кінці Х-го століття, і пошкодили релігійні фрески на цьому місці та кількох інших, повідомили в Міністерстві культури.

Гора Афон – одне з найважливіших релігійних місць для православних християн, яке часто називають Святою Горою. Це напівавтономна чернеча республіка, на якій розташовані 20 православних монастирів.

Самоврядна громада все ще дотримується суворих традицій під грецьким суверенітетом, включаючи заборону на в'їзд на територію всім жінкам.

"Ми повністю усвідомлюємо величезне археологічне, історичне та духовне значення гори Афон, і ми гарантуємо, що всі пошкодження будуть усунені відповідно до наукових та етичних стандартів", – сказала міністерка культури Ліна Мендоні.

Реставраційні роботи, включаючи зміцнення конструкцій і ремонт творів мистецтва, будуть розширені і прискорені, додала Мендоні.

Більш детальна оцінка пошкоджень очікується наступного тижня, повідомили в Міністерстві культури.

Через землетруси на півдні Італії зазнала пошкодження частина Археологічного парку Помпеї, що діє на місці розкопок легендарного міста.