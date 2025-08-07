На юге Греции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в четверг в регионе Мессения, что на Пелопоннесе, на юге Греции.

Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на данные Афинского геодинамического института, передает "Европейская правда".

Подземные толчки были зафиксированы вскоре после 13:00 в 11 километрах к северо-западу от города Мессения, на глубине 23 километра.

О пострадавших или разрушениях пока не сообщалось.

Местные сообщения указывают на то, что землетрясение ощущалось в близлежащих районах.

Меньший афтершок силой 2,5 балла был зафиксирован через несколько минут.

14 июля недалеко от юго-восточного побережья Иберийского полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,4, которое было ощутимо на суше и напугало жителей нескольких испанских провинций.

30 июня вблизи итальянского Неаполя произошло землетрясение магнитудой 4,6, его называют самым сильным для местности за последние 40 лет.

Серия землетрясений в Греции вызвала повреждения древних монастырей на горе Афон.