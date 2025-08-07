Президент Румунії проігнорував похорон попередника, звинуваченого в злочинах проти людяності

Президент Румунії Нікушор Дан не був присутній на похороні першого глави постреволюційної Румунії Іона Ілієску, хоча в обидва дні, коли труна колишнього президента була виставлена в президентському палаці Котрочень, глава держави перебував у своєму кабінеті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

За інформацією порталу, і в середу, і в четвер президент Нікушор Дан був присутній у своєму робочому кабінеті в палаці Котрочень.

Однак глава держави вирішив не бути присутнім ні на церемонії в Залі Союзу, ні на богослужінні в церкві в Котрочень.

Він просто надіслав коротке повідомлення через адміністрацію президента після оголошення про смерть, в якому підкреслив, що "історія буде судити Іона Ілієску".

"Історія судитиме Іона Ілієску, центральну фігуру перехідного періоду 1990-х років. Наш обов'язок – прояснити великі питання епохи, щоб відповідально рухатися вперед. Нехай Бог простить його", – сказав президент.

Колишній президент Клаус Йоганніс також не прийшов віддати останню шану Іону Ілієску і лише надіслав співчуття.

Колишній заступник генсека НАТО Мірча Джоане також не був присутній на похороні Іона Ілієску разом з соціал-демократами і не надіслав жодного повідомлення. У цих двох були напружені стосунки протягом тривалого часу. 20 років тому під час засідання Соціал-демократичної партії Іон Ілієску назвав Мірчу Джоане "дурнем" через деякі публічні висловлювання Джоане.

Іон Ілієску, який був першим і третім президентом сучасної постдиктаторської Румунії, помер 5 серпня у 95-річному віці, після майже двох місяців перебування у лікарні.

У 2019 році Ілієску офіційно звинуватили у злочинах проти людяності під час антикомуністичної революції 1989 року. Перший раз суддя завернув звинувачення, але у 2023 році апеляційний суд на підставі оновленого звинувачення вирішив, що суд може відбутися. Сам Ілієску завжди відкидав будь-які звинувачення.