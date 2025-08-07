Президент Румынии проигнорировал похороны предшественника, обвиненного в преступлениях против человечности

Президент Румынии Никушор Дан не присутствовал на похоронах первого главы постреволюционной Румынии Иона Илиеску, хотя в оба дня, когда гроб бывшего президента был выставлен в президентском дворце Котрочень, глава государства находился в своем кабинете.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

По информации портала, и в среду, и в четверг президент Никушор Дан присутствовал в своем рабочем кабинете во дворце Котрочень.

Однако глава государства решил не присутствовать ни на церемонии в Зале Союза, ни на богослужении в церкви в Котрочень.

Он просто прислал короткое сообщение через администрацию президента после объявления о смерти, в котором подчеркнул, что "история будет судить Иона Илиеску".

"История будет судить Иона Илиеску, центральную фигуру переходного периода 1990-х годов. Наш долг – прояснить большие вопросы эпохи, чтобы ответственно двигаться вперед. Пусть Бог простит его", – сказал президент.

Бывший президент Клаус Йоханнис также не пришел отдать последнюю дань уважения Иону Илиеску и лишь прислал соболезнования.

Бывший заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ также не присутствовал на похоронах Иона Илиеску вместе с социал-демократами и не прислал никакого сообщения. У этих двоих были напряженные отношения в течение длительного времени. 20 лет назад во время заседания Социал-демократической партии Ион Илиеску назвал Мирчу Джоанэ "дураком" из-за некоторых публичных высказываний Джоанэ.

Ион Илиеску, который был первым и третьим президентом современной постдиктаторской Румынии, умер 5 августа в 95-летнем возрасте, после почти двух месяцев пребывания в больнице.

В 2019 году Илиеску официально обвинили в преступлениях против человечности во время антикоммунистической революции 1989 года. Первый раз судья отверг обвинения, но в 2023 году апелляционный суд на основании обновленного обвинения решил, что суд может состояться. Сам Илиеску всегда отвергал любые обвинения.