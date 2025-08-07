Лидеру чешских ультраправых предъявлены обвинения в разжигании вражды

Прокуратура чешской столицы в четверг выдвинула обвинения ультраправой партии "Свобода и прямая демократия" (SPD) и ее лидеру Томио Окамури за разжигание ненависти.

Об этом в прокуратуре района Прага-1 сообщили агентству ČTK, пишет "Европейская правда".

Обвинения SPD и Окамури объявили из-за плаката против миграционного пакта Европейского Союза, который был размещен перед региональными и сенатскими выборами в 2024 году.

На плакате был изображен темнокожий мужчина с окровавленным ножом и в окровавленной рубашке, а также текст "Недостатки в здравоохранении не решат „хирурги" из-за границы".

Следствие пришло к выводу, что содержание плаката "вызывало или усиливало негативные эмоции ненавистного характера к мигрантам негроидной расы и ромской этнической группы на территории Чешской Республики".

После расследования полиция Праги направила материалы в прокуратуру, которая решила объявить Томио Окамури и его партии обвинения.

В случае признания виновным Окамури грозит от шести месяцев до трех лет лишения свободы. Сам он пока не комментировал обвинения в разжигании ненависти, но ранее отрицал их.

Отметим, что в прошлом году Конституционный суд Чехии отклонил жалобу, поданную на расистские антииммигрантские предвыборные плакаты Окамуры.

Ранее лидер чешских популистов раскритиковал экс-посла Украины за "высокомерие" после того, как тот упрекнул его за критику "украинизации Чехии".