У Греції досі намагаються врятувати пором, який сів на мілину два дні тому

Грецькій береговій охороні передали план порятунку порома Panagia Paravouniotissa, який сів на мілину на рифі біля острова Евбея у вівторок у другій половині дня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Міністерство судноплавства наразі розглядає пропозицію, і очікується, що рятувальні роботи розпочнуться ще цього дня.

Підготовчі роботи вже ведуться. Водолази, які обстежують корпус судна, виявили 20-метрову тріщину, яка, ймовірно, ускладнить процес буксирування.

Згідно з планом, пором спочатку відбуксирують до сусіднього порту, а потім до Пірея для повної структурної оцінки.

Капітан судна, який залишається під вартою, має постати перед слідчим суддею в п'ятницю у зв'язку з інцидентом.

Міністерство судноплавства також звернулося до прокуратури щодо компанії-власника судна, посилаючись на те, що вона не вжила негайних заходів у перші години після посадки судна на мілину.

Panagia Paravouniotissa вийшов з острова Стіра і прямував до Агіа Марина, коли за обставин, що з'ясовуються, сів на мілину на рифі Гларос.

На поромі перебувало 105 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.

Всі пасажири і члени екіпажу безпечно зійшли з порома і були доставлені на берег приватними човнами.

У липні на півдні Швеції на мілину сіло пасажирське судно, внаслідок чого евакуювали понад вісім десятків людей.