В Греции до сих пор пытаются спасти паром, который сел на мель два дня назад

Греческой береговой охране передали план спасения парома Panagia Paravouniotissa, который сел на мель на рифе возле острова Эвбея во вторник во второй половине дня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Министерство судоходства сейчас рассматривает предложение, и ожидается, что спасательные работы начнутся еще в этот день.

Подготовительные работы уже ведутся. Водолазы, обследующие корпус судна, обнаружили 20-метровую трещину, которая, вероятно, усложнит процесс буксировки.

Согласно плану, паром сначала отбуксируют в соседний порт, а затем в Пирей для полной структурной оценки.

Капитан судна, который остается под стражей, должен предстать перед следственным судьей в пятницу в связи с инцидентом.

Министерство судоходства также обратилось в прокуратуру в отношении компании-владельца судна, ссылаясь на то, что она не приняла немедленных мер в первые часы после посадки судна на мель.

Panagia Paravouniotissa вышел с острова Стира и направлялся в Агиа Марина, когда при выясняющихся обстоятельствах сел на мель на рифе Гларос.

На пароме находилось 105 пассажиров и девять членов экипажа.

Все пассажиры и члены экипажа безопасно сошли с парома и были доставлены на берег частными лодками.

В июле на юге Швеции на мель село пассажирское судно, в результате чего эвакуировали более восьми десятков человек.