У Латвії з початку року суттєво побільшало збоїв у роботі GPS

Кількість випадків перешкод у роботі глобальної системи позиціювання (GPS) у Латвії за перші сім місяців 2025 року зросла у понад два рази в порівнянні з аналогічним періодом торік.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

У повітряному просторі Латвії з січня по липень зафіксовано 774 випадки перешкод у роботі GPS – у 2,1 раза більше порівняно з тим же періодом минулого року.

Лише в липні в Латвії зафіксовано 114 випадків GPS-перешкод, що в 7,6 раза більше, ніж за той самий місяць минулого року (15).

За весь 2024 рік у країні було зафіксовано 820 випадків GPS-перешкод, у 2023 році – 342, у 2022 році – 26.

З 2022 року в повітряному просторі Балтійського моря все частіше фіксуються випадки придушення і підміни GPS-сигналів, що створює загрозу для різних видів транспорту, особливо для цивільної авіації та морського судноплавства.

Естонія раніше говорила, що перешкоджання сигналам GPS є порушенням міжнародного права з боку Росії.

Нещодавно 13 країн ЄС закликали Європейську комісію вжити заходів у зв'язку з перебоями зв'язку Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) в країнах спільноти.