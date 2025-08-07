В Латвии с начала года стало намного больше сбоев в работе GPS

Количество случаев помех в работе глобальной системы позиционирования (GPS) в Латвии за первые семь месяцев 2025 года выросло более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

В воздушном пространстве Латвии с января по июль зафиксировано 774 случая помех в работе GPS – в 2,1 раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Только в июле в Латвии зафиксировано 114 случаев GPS-помех, что в 7,6 раза больше, чем за тот же месяц прошлого года (15).

За весь 2024 год в стране было зафиксировано 820 случаев GPS-помех, в 2023 году – 342, в 2022 году – 26.

С 2022 года в воздушном пространстве Балтийского моря все чаще фиксируются случаи подавления и подмены GPS-сигналов, что создает угрозу для различных видов транспорта, особенно для гражданской авиации и морского судоходства.

Эстония ранее говорила, что препятствование сигналам GPS является нарушением международного права со стороны России.

Недавно 13 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах сообщества.