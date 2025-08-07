У Чорногорії затримали чоловіка за памʼятник командиру нацистських колаборантів

Поліція Чорногорії у четвер заарештувала 59-річного чоловіка за незаконне встановлення пам'ятника Павлу Джуришичу – командиру четників, відомому співпрацею з окупаційними силами під час Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Бронзова статуя Джуришича була встановлена без попереднього повідомлення та законного дозволу на приватній території в селі Горньє Заостро поблизу Беране – міста приблизно за 95 кілометрів на північ від Подгориці.

Фото: Pobjeda

Прокуратура Беране оголосила затриманому чоловіку звинувачення у незаконному встановленні пам'ятника відповідно до статті 411а Кримінального кодексу Чорногорії.

Правоохоронці зібрали докази на місці події, а також провели обшук у помешканні підозрюваного і опитали кількох осіб.

На ситуацію відреагував президент Чорногорії Яков Мілатович, який засудив встановлення пам'ятника "людині, яка символізує фашистську колаборацію, етнічну та релігійну ненависть і масові злочини проти цивільного населення".

Зазначимо, що памʼятник Павлу Джуришичу з'явилася напередодні 8 серпня, коли у Чорногорії традиційно проходять заходи зі вшанування пам'яті четницького руху.

Четники у часи Другої світової війни були прихильниками югославської монархії та співпрацювали з нацистською окупаційною владою.

Сам Джуришич відомий колабораціонізмом з окупаційними військами Італії та Німеччини у 1942-1944 роках і етнічними чистками проти мусульман-босняків. Він був кавалером ордену Залізного хреста ІІ ступеня від імені Гітлера.

Від 1990-х років четниками стали називатися сербські націоналісти, зокрема ті, хто воював у балканських війнах, в тому числі проти хорватів та босняків, підтримуючи ідею відновлення "Великої Сербії".

Четники доклались і до спроби організації спроби державного перевороту у Чорногорії у 2016 році, яка мала б перекреслити шлях цієї країни в НАТО.

Раніше стало відомо, що командувач сербської націонал-шовіністичної парамілітарної організації четників Братислав Живкович загинув під час боїв у Курській області на боці РФ.