В Черногории задержали мужчину за памятник командиру нацистских коллаборационистов

Полиция Черногории в четверг арестовала 59-летнего мужчину за незаконную установку памятника Павлу Джуришичу – командиру четников, известному сотрудничеством с оккупационными силами во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Бронзовая статуя Джуришича была установлена без предварительного уведомления и законного разрешения на частной территории в селе Горнье Заостро недалеко от Беране – города примерно в 95 километрах к северу от Подгорицы.

Фото: Pobjeda

Прокуратура Беране объявила задержанному мужчине обвинение в незаконном установлении памятника в соответствии со статьей 411а Уголовного кодекса Черногории.

Правоохранители собрали доказательства на месте происшествия, а также провели обыск в доме подозреваемого и опросили нескольких человек.

На ситуацию отреагировал президент Черногории Яков Милатович, который осудил установку памятника "человеку, символизирующему фашистскую коллаборацию, этническую и религиозную ненависть и массовые преступления против гражданского населения".

Отметим, что памятник Павлу Джуришичу появился накануне 8 августа, когда в Черногории традиционно проходят мероприятия в честь памяти четницкого движения.

Четники во время Второй мировой войны были сторонниками югославской монархии и сотрудничали с нацистскими оккупационными властями.

Сам Джуришич известен коллаборационизмом с оккупационными войсками Италии и Германии в 1942-1944 годах и этническими чистками против мусульман-боснийцев. Он был кавалером ордена Железного креста II степени от имени Гитлера.

С 1990-х годов четниками стали называть сербских националистов, в частности тех, кто воевал в балканских войнах, в том числе против хорватов и боснийцев, поддерживая идею восстановления "Великой Сербии".

Четники приложили руку и к попытке организации государственного переворота в Черногории в 2016 году, который должен был перечеркнуть путь этой страны в НАТО.

Ранее стало известно, что командующий сербской национал-шовинистической парамилитарной организацией четников Братислав Живкович погиб во время боев в Курской области на стороне РФ.