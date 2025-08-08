Госдеп о возможной встрече Трампа с Путиным: вопрос не доверия, а действий

В Государственном департаменте США, комментируя возможную встречу президента Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, заявили, что ее следует рассматривать не как вопрос доверия, а как вопрос действий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге сказал заместитель пресс-секретаря Госдепа Томми Пиготт.

Он отметил, что американская сторона постоянно поддерживает связь с партнерами в Европе и с Украиной.

Представитель Госдепа подчеркнул, что конечная цель администрации Трампа – "положить конец этому конфликту, заставить стороны сесть за стол переговоров, добиться прекращения огня и долгосрочного мира".

На вопрос о потенциальной встрече Трампа с Путиным и о том, доверяют ли в США кремлевскому правителю, Пиготт ответил: "Это не вопрос доверия. Это вопрос действий. Президент описал, как он был разочарован действиями России, которые мы наблюдали в течение последних недель".

По его словам, Трамп говорил "о необходимости видеть действия, а не только слова".

"Поэтому это не вопрос доверия. Это вопрос действий и того, чтобы сделать все возможное для содействия достижению мира и прекращению этой войны", – подчеркнул пресс-секретарь.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время.

Правитель России считает, что Объединенные Арабские Эмираты подходят для проведения саммита Россия – США на уровне лидеров.