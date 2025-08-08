WP: в Європі були збентежені через плани Трампа зустрітись з Путіним

Після появи інформації про те, що президент США Дональд Трамп планує зустрітись з російським правителем Владіміром Путіним, в європейських столицях панувала розгубленість.

Про це виданню The Washington Post розповів неназваний європейський посадовець, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовника видання, в Європі були "збентежені", коли побачили, що Трамп планує особисто зустрітися з Путіним.

"Попри всю браваду, Трамп не здійснив на Путіна жодного тиску – поки що. Нуль, нічогісінько", – сказало джерело.

Водночас неназваний український високопосадовець розповів виданню, що у Києві намагаються зберігати оптимізм щодо зустрічі Трампа і Путіна, сподіваючись, що господар Кремля розглядає можливість часткового припинення вогню, яке зупинить авіаудари по Україні.

"Загалом, ми всі розуміємо, що завершення війни повністю залежить від Трампа. Як перший крок, було б добре, якби було оголошено часткове припинення вогню – все, крім лінії зіткнення", – зазначив співрозмовник.

За його словами, з непублічних джерел лунають сигнали про готовність Росії до угоди.

"Однак довіра між сторонами повністю зруйнована", – додав посадовець.

Він зазначив, що розмови про часткове припинення вогню можуть бути не більше ніж тактичним ходом Росії, щоб заспокоїти Трампа і дати йому політичну перемогу напередодні проміжних виборів.

Така угода не покладе край війні, але дасть Трампу можливість сказати щось на кшталт: "Я зупинив щоденне вбивство сотень невинних цивільних осіб", додало джерело.

Офіційно представники Європейського Союзу висловили скептицизм щодо намірів Путіна.

"Цілком очевидно, що Росія не зацікавлена в мирі як такому, оскільки ми бачимо це в її діях, а не в словах", – заявила в четвер речниця ЄС з питань закордонних справ Аніта Гіппер.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.

Правитель Росії вважає, що Об'єднані Арабські Емірати підходять для проведення саміту Росія – США на рівні лідерів.