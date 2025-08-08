WP: в Европе были в смятении из-за планов Трампа встретиться с Путиным

После появления информации о том, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским правителем Владимиром Путиным, в европейских столицах царила растерянность.

Об этом изданию The Washington Post рассказал неназванный европейский чиновник, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседника издания, в Европе были "в смятении", когда увидели, что Трамп планирует лично встретиться с Путиным.

"Несмотря на всю свою браваду, Трамп не оказал на Путина никакого давления – пока что. Ноль, ничего", – сказал источник.

В то же время неназванный украинский высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что в Киеве пытаются сохранять оптимизм в отношении встречи Трампа и Путина, надеясь, что хозяин Кремля рассматривает возможность частичного прекращения огня, которое остановит авиаудары по Украине.

"В целом, мы все понимаем, что завершение войны полностью зависит от Трампа. В качестве первого шага было бы хорошо, если бы было объявлено о частичном прекращении огня – все, кроме линии соприкосновения", – отметил собеседник.

По его словам, из непубличных источников поступают сигналы о готовности России к соглашению.

"Однако доверие между сторонами полностью разрушено", – добавил чиновник.

Он отметил, что разговоры о частичном прекращении огня могут быть не более чем тактическим ходом России, чтобы успокоить Трампа и дать ему политическую победу накануне промежуточных выборов.

Такое соглашение не положит конец войне, но даст Трампу возможность сказать что-то вроде: "Я остановил ежедневное убийство сотен невинных гражданских лиц", добавил источник.

Официально представители Европейского Союза выразили скептицизм в отношении намерений Путина.

"Совершенно очевидно, что Россия не заинтересована в мире как таковом, поскольку мы видим это в ее действиях, а не в словах", – заявила в четверг пресс-секретарь ЕС по иностранным делам Анита Гиппер.

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе – планируется встреча Путина и президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшее время.

Правитель России считает, что Объединенные Арабские Эмираты подходят для проведения саммита Россия – США на уровне лидеров.