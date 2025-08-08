Сибига анонсировал встречу сразу двух форматов со странами-соседями в Черновцах

В Черновцах 8 августа состоится заседание министров треугольника "Украина-Молдова-Румыния", к которому онлайн присоединятся также коллеги из "Люблинского треугольника" – Польша и Литва.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, рассказывая о содержании разговора с главным дипломатом ЕС Каей Каллас.

Сибига отметил, что рассказал Каллас о запланированной на пятницу четвертой встрече министров треугольника "Украина-Молдова-Румыния", которая состоится при личном присутствии всех руководителей МИД в Черновцах.

"Наши польский и литовский коллеги Радослав Сикорский и Кястутис Будрис присоединятся к нам онлайн, и у нас будет "Люблинский треугольник плюс", – рассказал он.

"Мы решили инициировать совместную встречу этих двух успешных форматов, чтобы улучшить нашу синергию и подчеркнуть, что безопасность Черноморского и Балтийского регионов – это неразрывные вопросы", – пояснил Сибига.

Напомним, накануне, 7 августа глава МИД Румынии была с визитом в Киеве, где посетила в том числе детскую больницу "Охматдет", которая в прошлом году пострадала от российского ракетного удара.

16 июля министры иностранных дел стран-участниц Люблинского треугольника встретились в Люблине и поддержали идею встречи трех президентов в Киеве.