В Румынии назревает раскол в коалиции из-за траура по умершему первому президенту

Одна из коалиционных партий Румынии заявила о сомнениях в дальнейшем сотрудничестве после того, как партнеры не поддержали объявление национального траура из-за смерти первого демократически избранного президента страны Иона Илиеску.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Временный глава Социал-демократической партии Румынии Сорин Гриндяну анонсировал созыв на понедельник национального бюро партии в связи с "ситуацией, возникшей в правящей коалиции" после того, как коалиционные партнеры, Союз спасения Румынии, не поддержали проект об объявлении национального траура из-за смерти первого президента Иона Илиеску.

"По мнению СДП, последние действия и заявления некоторых членов коалиции, вопреки юридическим обязательствам и институциональным нормам поведения, влияют не только на отношения между подписантами политического соглашения о правительстве, но и необходимый баланс в функционировании правительства", – заявил он.

Политик добавил, что национальное бюро партии "оценит влияние этих событий на функционирование правящей коалиции и определит четкую позицию партии о продолжении сотрудничества в правительстве".

Напомним, в правящую коалицию Румынии, сформированную в декабре 2024 года, входят Социал-демократическая партия (PSD), Союз спасения Румынии (USR), Национальная либеральная партия (PNL) и партия этнических венгров UDMR.

В Румынии противоречиво отреагировали на смерть 95-летнего Иона Илиеску, который был первым и третьим президентом современной постдиктаторской Румынии и оказался под обвинениями в преступлениях против человечности из-за событий, которые происходили во время свержения режима Чаушеску.

Президент Румынии Никушор Дан не присутствовал на похоронах и не явился для прощания, хотя гроб с телом Илиеску был выставлен в президентском дворце Котрочень.

Дан ограничился коротким заявлением после объявления о смерти экс-президента, в котором отметил, что "история будет судить Иона Илиеску".

Бывший президент Клаус Йоханнис также не пришел отдать последнюю дань уважения Иону Илиеску и только прислал соболезнования. Не присутствовал и не делал никаких заявлений и экс-заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.