Латвія відправить Україні партію обладнання для боротьби з пожежами

Латвія відправить Україні 16 пожежних автоцистерн Державної пожежно-рятувальної служби (ДПРС) з аварійно-рятувальним обладнанням.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

У п’ятницю, 8 серпня, відбудеться церемонія відправки за участю міністра внутрішніх справ Ріхарда Козловскіса, керівництва ДПРС та представників товариства Tavi draugi.

Уряд Латвії ще в липні підтримав ініціативу Міністерства внутрішніх справ про безоплатну передачу Україні 16 пожежних транспортних засобів та спеціалізованого рятувального обладнання.

Транспортні засоби в Україну доставлять співробітники ДПРС, які зголосилися зробити це добровільно у вільний від службових обов'язків час.

Нещодавно естонська поліція спільно з талліннським Rotary Club відправила в Україну 22 поліцейські автомобілі, які будуть використовуватися українською поліцією і прикордонниками.

А у липні громада фінського міста Тампере, яке є одним з міст-побратимів української столиці, подарувала Києву два автобуси.