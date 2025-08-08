Латвия отправит Украине партию оборудования для борьбы с пожарами

Латвия отправит Украине 16 пожарных автоцистерн Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) с аварийно-спасательным оборудованием.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

В пятницу, 8 августа, состоится церемония отправки с участием министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, руководства ГПСС и представителей общества Tavi draugi.

Правительство Латвии еще в июле поддержало инициативу Министерства внутренних дел о безвозмездной передаче Украине 16 пожарных транспортных средств и специализированного спасательного оборудования.

Транспортные средства в Украину доставят сотрудники ДПСС, которые вызвались сделать это добровольно в свободное от служебных обязанностей время.

Недавно эстонская полиция совместно с таллиннским Rotary Club отправила в Украину 22 полицейских автомобиля, которые будут использоваться украинской полицией и пограничниками.

А в июле община финского города Тампере, который является одним из городов-побратимов украинской столицы, подарила Киеву два автобуса.