У Молдові повідомили підсумки масштабних обшуків у соратників олігарха-втікача Шора

У поліції Молдови заявили, що за підсумками масштабних обшуків 7 серпня у соратників олігарха-втікача Ілана Шора затримали двох осіб та вилучили у них незареєстровану зброю і речі, що можуть бути доказами у справі про незаконне фінансування партії.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У Генеральному інспектораті поліції Молдови повідомили, що загалом за 7 серпня відбулося 78 обшуків у різних місцях у рамках розслідування справи про незаконне фінансування партій та підкуп виборців перед парламентськими виборами 2025 року.

Правоохоронці заявили, що зібрали докази того, як група осіб, діючи в інтересах групи Шора, отримувала кошти на це через застосунок підсанкційного російського "Промсвязьбанку", які потім виводили через чат-бот у Telegram. Також через цю платформу люди Шора отримували вказівки від російських кураторів. Ще одним інструментом комунікації був застосунок Taito.

У затриманих двох осіб під час обшуків вилучили незареєстровану зброю, мобільні телефони і ноутбуки, банківські документи і картки та інші речі, що можуть мати відношення до справи.

У поліції додали, що затримані є також фігурантами справи про підкуп виборців, що розглядається у суді міста Сороки.

Нещодавно поліція Молдови попередила про те, що в країні з'явилася нова схема незаконного фінансування та підкупу виборців, якою керують з Росії через мобільний застосунок.

Нагадаємо, також цього тижня очільницю автономного регіону Молдови Гагаузія Євгенію Гуцул засудили до 7 років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії "Шор".

Перед тим ЦВК Молдови не допустила до участі у виборах проросійський блок партій з орбіти Шора, як і окремі політсили з нього, та закликала ініціювати обмеження чи припинення їхньої діяльності.

Читайте більше про те, як проєвропейська влада Молдови планує зберегти владу.