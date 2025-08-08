В Молдове сообщили итоги масштабных обысков у соратников беглого олигарха Шора

В полиции Молдовы заявили, что по итогам масштабных обысков 7 августа у соратников беглого олигарха Илана Шора задержали двух человек и изъяли у них незарегистрированное оружие и вещи, которые могут быть доказательствами в деле о незаконном финансировании партии.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В Генеральной инспекции полиции Молдовы сообщили, что в целом за 7 августа состоялось 78 обысков в разных местах в рамках расследования дела о незаконном финансировании партий и подкупе избирателей перед парламентскими выборами 2025 года.

Правоохранители заявили, что собрали доказательства того, как группа лиц, действуя в интересах группы Шора, получала средства на это через приложение подсанкционного российского "Промсвязьбанка", которые затем выводили через чат-бот в Telegram. Также через эту платформу люди Шора получали указания от российских кураторов. Еще одним инструментом коммуникации было приложение Taito.

У задержанных двух человек во время обысков изъяли незарегистрированное оружие, мобильные телефоны и ноутбуки, банковские документы и карты, а также другие вещи, которые могут иметь отношение к делу.

В полиции добавили, что задержанные также являются фигурантами дела о подкупе избирателей, которое рассматривается в суде города Сороки.

Недавно полиция Молдовы предупредила о том, что в стране появилась новая схема незаконного финансирования и подкупа избирателей, которой управляют из России через мобильное приложение.

Напомним, также на этой неделе главу автономного региона Молдовы Гагаузия Евгению Гуцул приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор".

Ранее ЦИК Молдовы не допустила к участию в выборах пророссийский блок партий из орбиты Шора, как и отдельные политсилы из него, и призвала инициировать ограничение или прекращение их деятельности.

