У Данії судитимуть 16-річного хлопця зі Швеції за підготовку тяжких злочинів у Копенгагені

Перед данським судом постане підліток зі Швеції, якого викрили у підготовці тяжких злочинів у Копенгагені.

Як повідомляє DR, пише "Європейська правда", про це оголосили у поліції Копенгагена.

16-річного хлопця нещодавно екстрадували зі Швеції, його рідної країни, для суду за злочинну діяльність на території Данії.

За даними слідства, юнак займався вербуванням підлітків для виконання різних злочинних завдань, у тому числі замовних вбивств, за грошову винагороду та допомагав з підготовкою.

Йому висунули звинувачення за співучасть у трьох замахах на вбивство, також звинувачення у зв’язку з володінням зброєю та вибуховими речовинами.

Останніми роками участь неповнолітніх у житті кримінального світу та вербування шведської молоді для злочинів у Копенгагені стали великою проблемою для Данії і Швеції.

Повідомляли про цілу низку затримань та судів за такими справами, деяким підозрюваним було лише 14 років.

У червні 17-річного хлопця зі Швеції засудили у Данії до восьми років позбавлення волі за замах на вбивство у ювелірному магазині, на яке він погодився за винагороду.