У Швеції судять підлітків, які за гроші погодились на замовне вбивство у Копенгагені

У Швеції триває суд над групою неповнолітніх – хлопцем і дівчиною – яких підозрюють у підготовці вбивства у данській столиці Копенгагені на замовлення злочинного угруповання.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Перед судом постали 16-річний хлопець і 14-річна дівчина. За даними слідства, хлопцю через месенджер запропонували "завдання" за гроші – поїхати у Мальме, а звідти – до сусіднього Копенгагена для замовного вбивства. За це їм пообіцяли 150 тисяч шведських крон (близько 13 тисяч євро).

Хтось з оточення хлопця дізнався про його наміри та сповістив поліцію, після чого його затримали на вокзалі Стокгольма, а дівчину – у Мальме.

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Слідство вважає, що загалом до планування були залучені троє – двоє 16-річних хлопців і вже згадана дівчина. Одного з хлопців звинуватили у підготовці вбивства, його однолітку – у спільництві. Дівчина, як вважають, також мала їхати на "завдання", проте пом’якшуючими обставинами для неї став юний вік.

На суді головний хлопець із групи намагався доводити, що потім хотів "зіскочити" із завдання, та показував, як перед поїздкою писав у месенджері своїй дівчині, що на нього тиснуть. 14-річна також заявила, що замовник писав і погрожував їй. Проте суд вирішив, що це не можна інтерпретувати як погрози.

16-річного, який був ключовою людиною у виконанні "завдання", засудили до року нагляду, а друга виправдали. Для осіб до 15 років у Швеції неможливе покарання за кримінальними статтями.

Кого саме "замовили" зловмисники і хто стояв за цим, достеменно невідомо.

Випадок, схоже, є частиною системної проблеми, що посилилася влітку 2024 року – вербування шведських підлітків злочинними організаціями для різних завдань у Копенгагені.

Особи, які влаштували вибухи неподалік посольства Ізраїлю у Копенгагені на початку жовтня, також виявилися хлопцями зі Швеції.