В Дании будут судить 16-летнего парня из Швеции за подготовку тяжких преступлений в Копенгагене

Перед датским судом предстанет подросток из Швеции, которого уличили в подготовке тяжких преступлений в Копенгагене.

Как сообщает DR, пишет "Европейская правда", об этом объявили в полиции Копенгагена.

16-летнего подростка недавно экстрадировали из Швеции, его родной страны, для суда за преступную деятельность на территории Дании.

По данным следствия, юноша занимался вербовкой подростков для выполнения различных преступных задач, в том числе заказных убийств, за денежное вознаграждение и помогал с подготовкой.

Ему предъявили обвинения за соучастие в трех покушениях на убийство, также обвинения в связи с владением оружием и взрывчатыми веществами.

В последние годы участие несовершеннолетних в жизни криминального мира и вербовка шведской молодежи для преступлений в Копенгагене стали большой проблемой для Дании и Швеции.

Сообщали о целом ряде задержаний и судов по таким делам, некоторым подозреваемым было всего 14 лет.

В июне 17-летнего парня из Швеции приговорили в Дании к восьми годам лишения свободы за покушение на убийство в ювелирном магазине, на которое он согласился за вознаграждение.