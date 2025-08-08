ЗМІ: члена делегації Швейцарії при ОБСЄ відкликали через потенційну передачу даних РФ

Полковника, який працював у складі делегації Швейцарії при ОБСЄ у Відні, відсторонили від виконання обов’язків та відкликали на тлі обвинувачень у потенційній передачі інформації російській делегації.

Про це повідомляє швейцарський суспільний мовник SRF, посилаючись на власне розслідування, пише "Європейська правда".

У центрі цієї справи – впливовий співробітник Міністерства оборони, який працював у відомстві вже понад 20 років і останнім часом обіймав важливі посади за кордоном. Зокрема, до середини минулого року він працював у Відні в складі швейцарської делегації при ОБСЄ.

За словами кількох обізнаних співрозмовників, його перевели до Швейцарії кілька місяців тому через те, що він міг передавати інформацію російській делегації влітку 2024 року.

На запит мовника Міністерство оборони Швейцарії підтвердило, що "знає про звинувачення, які призвели до відкликання зазначеного співробітника до Швейцарії наприкінці 2024 року".

У професійних колах пролунали критичні зауваження щодо цього дисциплінарного переведення, критики заявляють, що воно є непропорційним і що йдеться лише про один інцидент. Швейцарський полковник передав документ російській делегації, але цей документ все одно був переданий в ОБСЄ лише через кілька годин.

Кілька осіб, обізнаних із цією справою, припускають, що швейцарська влада відреагувала так жорстко лише через тиск з боку інших країн.

Однак розслідування мовника вказує, що ця справа розслідується не тільки Міністерством оборони країни, а й спецслужбами. Крім того, розслідування проводить військова юстиція, яка залучається, коли військовослужбовців підозрюють у скоєнні правопорушень.

Мовник зазначив, що масштаби розслідування залишаються невідомим.

У липні у Нідерландах засудили 43-річного росіянина Германа А. до трьох років ув'язнення за звинуваченням у промисловому шпигунстві.

Герман А. був затриманий у грудні 2024 року. Тоді йому вже було заборонено в'їзд до Нідерландів на двадцять років, оскільки він вважався загрозою національній безпеці.

Прокуратура вимагала чотири роки тюремного ув'язнення для чоловіка, але суд не визнав доведеним, що А. отримував гроші за передачу інформації.