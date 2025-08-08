СМИ: члена делегации Швейцарии при ОБСЕ отозвали из-за потенциальной передачи данных РФ

Полковника, который работал в составе делегации Швейцарии при ОБСЕ в Вене, отстранили от выполнения обязанностей и отозвали на фоне обвинений в потенциальной передаче информации российской делегации.

Об этом сообщает швейцарский общественный вещатель SRF, ссылаясь на собственное расследование, пишет "Европейская правда".

В центре этого дела – влиятельный сотрудник Министерства обороны, который работал в ведомстве уже более 20 лет и в последнее время занимал важные должности за рубежом. В частности, до середины прошлого года он работал в Вене в составе швейцарской делегации при ОБСЕ.

По словам нескольких осведомленных собеседников, его перевели в Швейцарию несколько месяцев назад из-за того, что он мог передавать информацию российской делегации летом 2024 года.

На запрос вещателя Министерство обороны Швейцарии подтвердило, что "знает об обвинениях, которые привели к отзыву указанного сотрудника в Швейцарию в конце 2024 года".

В профессиональных кругах прозвучали критические замечания относительно этого дисциплинарного перевода, критики заявляют, что он является непропорциональным и что речь идет лишь об одном инциденте. Швейцарский полковник передал документ российской делегации, но этот документ все равно был передан в ОБСЕ только через несколько часов.

Несколько человек, знакомых с этим делом, предполагают, что швейцарские власти отреагировали так жестко только из-за давления со стороны других стран.

Однако расследование вещателя указывает, что это дело расследуется не только Министерством обороны страны, но и спецслужбами, кроме того, расследование проводит военная юстиция, которая привлекается, когда военнослужащих подозревают в совершении правонарушений.

SRF отмечает, что масштабы расследования остаются неизвестными.

В июле в Нидерландах приговорили 43-летнего россиянина Германа А. к трем годам заключения по обвинению в промышленном шпионаже.

Герман А. был задержан в декабре 2024 года. Тогда ему уже был запрещен въезд в Нидерланды на двадцать лет, поскольку он считался угрозой национальной безопасности.

Прокуратура требовала четыре года тюремного заключения для мужчины, но суд не признал доказанным, что А. получал деньги за передачу информации.