Глава МЗС Литви закликав Україну поділитися досвідом у зміцненні ППО

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Україну поділитися своїми знаннями щодо посилення протиповітряної оборони та протидронової спроможності.

Про це він заявив під час дистанційної зустрічі зі своїми колегами з Польщі, Молдови, Румунії та України, передає LRT, пише "Європейська правда".

Будріс заявив, що зміцнення протиповітряної оборони та протидронових можливостей є викликом, який вимагає скоординованих регіональних дій.

"Ми можемо перейняти досвід України та її останні знання в цій галузі", – сказав він.

За словами міністра, убезпечення повітряного простору є нагальним питанням для всіх країн НАТО у східній частині Альянсу та їхніх сусідів. За його словами, наслідки війни Росії проти України виходять за межі кордонів і становлять загрозу "безпеці наших громадян та критичної інфраструктури".

Як відомо, у Чернівцях 8 серпня проходить засідання міністрів трикутника "Україна-Молдова-Румунія", до якого онлайн доєдналися також колеги з "Люблінського трикутника" – Польща і Литва.

Раніше цього тижня Будріс обговорив з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте інциденти минулого місяця, пов'язані з безпілотними літальними апаратами в Литві, та заходи, необхідні для забезпечення безпеки повітряного простору Альянсу.

Нагадаємо, 1 серпня після кількох днів пошуків майже у центрі Литви виявили російський дрон, який залетів з Білорусі. Генеральна прокуратура пізніше заявила, що у тому безпілотнику містився вибуховий заряд.

Міністри оборони та закордонних справ Литви спільно звернулись до Рютте з проханням невідкладно посилити протиповітряну оборону країни.