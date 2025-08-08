Глава МИД Литвы призвал Украину поделиться опытом в укреплении ПВО

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Украину поделиться своими знаниями по усилению противовоздушной обороны и противодронной способности.

Об этом он заявил во время дистанционной встречи со своими коллегами из Польши, Молдовы, Румынии и Украины, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис заявил, что укрепление противовоздушной обороны и противодронных возможностей является вызовом, который требует скоординированных региональных действий.

"Мы можем перенять опыт Украины и ее последние знания в этой области", – сказал он.

По словам министра, обеспечение безопасности воздушного пространства является насущным вопросом для всех стран НАТО в восточной части Альянса и их соседей. По его словам, последствия войны России против Украины выходят за пределы границ и представляют угрозу "безопасности наших граждан и критической инфраструктуры".

Как известно, в Черновцах 8 августа проходит заседание министров треугольника "Украина-Молдова-Румыния", к которому онлайн присоединились также коллеги из "Люблинского треугольника" – Польша и Литва.

Ранее на этой неделе Будрис обсудил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте инциденты прошлого месяца, связанные с беспилотными летательными аппаратами в Литве, и меры, необходимые для обеспечения безопасности воздушного пространства Альянса.

Напомним, 1 августа после нескольких дней поисков почти в центре Литвы обнаружили российский дрон, который залетел из Беларуси. Генеральная прокуратура позже заявила, что в том беспилотнике содержался взрывной заряд.

Министры обороны и иностранных дел Литвы совместно обратились к Рютте с просьбой безотлагательно усилить противовоздушную оборону страны.