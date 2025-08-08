Sky News: Трамп обсуждал с Мелони возможность встречи с Путиным в Риме

Американский президент Дональд Трамп общался с премьер-министром Италии Джорджей Мелони о потенциальной возможности провести встречу с главой Кремля Владимиром Путиным в Риме.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на данные осведомленных собеседников в итальянском правительстве, передает "Европейская правда".

Собеседники издания утверждают, что в четверг, 7 августа, Трамп обсудил с Мелони возможность использовать Рим как переговорную платформу для встречи с Путиным на следующей неделе.

По словам собеседников, если президент США и глава Кремля встретятся в Риме, то это произойдет в Ватикане.

Представитель МИД Италии сказал изданию, что министр иностранных дел Италии Антонио Таяни считает, что независимо от того, "как и где будет происходить настоящий дипломатический диалог между Россией и Украиной, Италия будет готова искренне и конструктивно поддержать этот процесс".

Стоит заметить, что если Италия или Ватикан были бы выбраны местом проведения переговоров Трампа и Путина, возник бы вопрос ордера Международного уголовного суда на арест главы Кремля. Италия, как участница Римского статута, была бы обязана арестовать Путина в случае его прибытия в страну.

Отметим, помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщал ранее журналистам, что в ближайшие дни – вероятно, на следующей неделе, – планируется встреча Путина и Трампа.

Сам Трамп публично заявил о "хороших шансах" на проведение встречи с хозяином Кремля в ближайшее время.

Неназванный представитель Белого дома в комментарии The New York Post заявил, что встреча Трампа с Путиным состоится только в том случае, если сам хозяин Кремля также встретится с Владимиром Зеленским.

Однако сам Трамп позже опроверг такую информацию.